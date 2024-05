Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - Csikszereda 2-0. Dennis Politic, eroul echipe roș-albe, a analizat meciul in care a reușit o „dubla” și a facut-o pe Dinamo mare favorita la salvarea de la retrogradare. Returul are loc pe 27 mai, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc Politic a deschis scorul dupa pauza, cu capul, apoi a reușit…

- Robert Ilyes (50 de ani), antrenorul celor de la Csikszereda, a comentat infrangerea cu Dinamo din manșa tur a barajului pentru menținerea / promovarea in Superliga, scor 0-2. O „dubla” semnata de extrema Dennis Politic a rezolvat manșa tur a „dublei” Dinamo - Csikszereda. Ambele goluri au venit in…

- Dinamo - Csikszereda 2-0, in turul barajului de menținere/promovare in Superliga. Basarab Panduru a ramas impresionat de Dennis Politic, extrema stanga a „cainilor”. Returul are loc pe 27 mai, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc Politic a fost omul meciului, a reușit o „dubla”, iar al doilea gol a fost…

- Dennis Politic (24 de ani) a inscris un gol SENZAȚIONAL in minutul 73 din Dinamo - Csikszereda, meciul tur al barajului de menținere / promovare in Superliga. Prima repriza a meciului dintre Dinamo și Csikszereda, duel disputat cu peste 31.000 de oameni in tribunele Arenei Naționale, s-a incheiat fara…

- Dinamo a „supraviețuit” in Superliga, cel puțin pana la barajul de menținere cu Csikszereda, dupa succesul cu UTA Arad. „Cainii” vor juca primul meci pe teren propriu. Partida va avea loc luni, 20 mai, iar șefii au doua variante pentru disputarea acestei partide. ...

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a tras concluziile dupa victoria cu 2-0 contra celor de la UTA Arad, care ii duce pe „caini” la barajul de menținere/promovare in Superliga. Dinamo s-a salvat de la retrogradarea directa. A caștigat partida cu UTA, 2-0, și a beneficiat de jocul…

- Unul dintre jucatorii de baza ai lui Dinamo in aceasta stagiune, Dennis Politic, 24 de ani, este pe lista celor de la Universitatea Craiova și U Cluj pentru un transfer in mercato estival. „Cainii” așteapta sa vada ce se va intampla cu „haita” pe final de play-out Dinamo are un meci extrem de important…