Stiri pe aceeasi tema

- CONTROVERSA… Unitatea Militara de la Husi surprinde in aceste zile cu un anunt interesant cu privire la angajarea de soldati profesionisti! Concret, Batalionul 202 Aparare C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman” anunta ca deruleaza in prezent, pana pe 3 iunie, o campanie de recrutare in vederea angajarii…

- HOTARARE… Cei cinci hușeni arestați in februarie, dupa ce s-a descoperit ca, de mai multe luni, batjocoreau trei minore dintr-un centru aparținand DGASPC Vaslui, situat pe raza municipiului Huși, au primit ieri o veste buna. Instanța Judecatoriei Huși a considerat ca toți cinci pot fi lasați in arest…

- TULBURAT… Polițiștii din cadrul Poliției orașului Negrești au reținut un tanar, in varsta de 17 ani, din comuna Rafaila, care, in repetate randuri, ar fi batut un coleg de liceu și ar fi facut scandal in școala. Individul a primit drept masura preventiva pe durata cercetarilor control judiciar pentru…

- REACȚIE… Un fost elev al Școlii de Arte “N. N. Tonitza” Barlad, stabilit astazi in Austria, s-a alaturat campaniei “Arta se face in liniște”. Tudor Andrei a auzit de atmosfera tensionata din școala pe care a absolvit-o și a realizat un video inedit: imaginile il surprind pe acesta cantand la vioara,…

- Un copil a murit și doi au fost raniți intr-un atac armat care a avut loc la o școala din orașul Vantaa, Finlanda, a anunțat poliția citata de BBC. Atacatorul, un minor de 12 ani, a fost arestat. Victimele incidentului au, de asemenea, 12 ani. UPDATE 13:10 Autoritațile finlandeze au anunțat ca unul…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de opt elevi la Olimpiada Nationala de Matematica de anul acesta. Cinci dintre ei sunt din municipiul Vaslui si invata la Liceul „Mihail Kogalniceanu”, iar trei elevi sunt din Husi, doi de la Colegiul „Cuza Voda” si unul de la Scoala „Mihail Sadoveanu”. Din…

- CONTROVERSA… In urma cu cateva zile, cand s-a publicat lista cu școlile propuse pentru a beneficia de programul „Masa calda”, unii s-au aratat incantați de faptul ca la Vaslui, in 2024, cel puțin pe hartie, beneficiare vor fi 27 de unitați de invațamant. O simpla privire asupra modului in care se reușește…

- Doua persoane au fost lovite cu mașina de o femeie de 42 de ani care facea cursuri de conducere auto, insa care fusese lasata singura in autoturism pentru cateva momente de catre instructorul auto, scrie presa locala. Accidentul s-a produs la data de 15 ianuarie și a fost filmat de camera de bord a…