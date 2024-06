Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din China au caștigat inca cinci oferte pentru explorarea zacamintelor de petrol și gaze din Irak, a declarat duminica ministrul irakian al petrolului, in timp ce runda de acordare a licențelor de explorare a hidrocarburilor din țara din Orientul Mijlociu a intrat in cea de-a doua zi, scrie…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs duminica dimineața in apropierea coastei statului mexican Chiapas, a anunțat Institutul Geologic al Statelor Unite, potrivit Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 75 km, a precizat USGS. Agenția naționala de protecție civila din Mexic a transmis pe…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.

- Poliția franceza a percheziționat miercuri primaria Le Havre și sediul comunitații urbane Le Havre, ca parte a unei anchete preliminare privind posibile fapte de corupție și infracțiuni financiare care il vizeaza pe primarul Edouard Philippe, fost prim-ministru francez, a transmis o sursa judiciara,…

- Cea mai mare macara operaționala de pe coasta de est a Statelor Unite a fost adusa in portul Baltimore, și este gata sa inceapa curațarea resturilor podului Francis Scott Key, la cateva zile dupa ce o nava cargo s-a izbit de unul dintre stalpii de susținere și a provocat prabușirea acestuia, relateaza…

- Comisia Europeana va anunta, probabil, investigatiile, fie in acelasi timp, fie una dupa alta, rapid, in zilele urmatoare, si va emite decizii inainte ca mandatul sefului antitrust al UE, Margrethe Vestager, sa se incheie in noiembrie, au spus persoanele. Incalcarile DMA ar putea costa companiile pana…

- Donald Trump, candidatul republicanilor la președinția Statelor Unite, și-a reiterat poziția tranșanta cu privire la țarile membre NATO. El a declarat ca SUA vor ajuta la protejarea aliaților de un posibil atac al Rusiei, doar daca țarile membre vor cheltui mai mult pentru aparare. Luna trecuta, Donald…

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…