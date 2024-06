Familia de cipuri Rubin va include cipuri grafice noi (GPU) si procesoare centrale (CPU), precum si cipuri de retea, a declarat Huang la Universitatea Nationala din Taiwan din Taipei, in cadrul targului Computex. Cu toate acestea, Huang a oferit putine detalii. Noul procesor se va numi Versa, iar noile cipuri grafice care sunt folosite pentru a alimenta aplicatiile AI vor include o memorie cu latime de banda mare, de urmatoarea generatie, realizata de SK Hynix, Micron si Samsung. Huang a spus ca Nvidia intentioneaza acum sa lanseze o noua familie de cipuri AI in fiecare an, accelerandu-si programul…