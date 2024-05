Săptămâna prevenirii criminalității, la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș In perioada 20-24 mai se deruleaza, la nivel național, Saptamana prevenirii criminalitații, o manifestare anuala inițiata de Poliția Romana. Cele cinci zile sunt destinate demersurilor preventive stabilite in baza prioritaților de intervenție, iar anul acesta tematicile abordate pe zile vor fi: 20 mai – prevenirea victimizarii minorilor; 21 mai – siguranța in mediul on-line; 22 [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 12193 din 20 Mai 2024 "SAPTAMANA PREVENIRII CRIMINALITATII" la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean IalomitaIn fiecare an, Politia Romana dedica o saptamana marcarii importantei segmentului de prevenire a criminalitatii pentru siguranta cetatenilor. Anul acesta, manifestarea nationala "Saptamana…

- FOTO: Recomandari pentru zeci de elevi din Alba, in ”Saptamana prevenirii criminalitații”. Ce au aflat de la polițiști Zeci de elevi din Alba au aflat luni, de la polițiști, cum sa aiba un comportament preventiv, pentru a fi in siguranța, in orice imprejurare. Activitațile au fost organizate de Poliția…

- Nr. 127 din 20 mai 2024 "Saptamana prevenirii criminalitatii" In perioada 20 ndash; 24 mai a.c., se desfasoara evenimentul "Saptamana prevenirii criminalitatii", organizat la nivel national de Politia Romana. "Saptamana prevenirii criminalitatii" implica organizarea unor activitati preventive, obiectivele…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a comunicat, miercuri, 15 mai, ca a inițiat cercetari intr-un dosar penal pentru „coruperea alegatorilor", in urma apariției in mediul public a unor imagini care surprind distribuirea diverselor bunuri locuitorilor de pe o strada din municipiul Targu Mureș,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, miercuri, ca a demarat cercetari intr-un dosar penal pentru "coruperea alegatorilor", dupa aparitia in spatiul public a unor imagini in care se observa ca dintr-o autoutilitara sunt distribuite diverse bunuri locuitorilor de pe o strada din municipiul…

- Acesta a fost inițiat de Rotary Club Gheorgheni in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații. Evenimentul de prezentare a avut loc miercuri la Liceul Teoretic Sf. Nicolae si reunit elevi din ciclul gimnazial și liceal, clasele…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, azi, ca pompierii militari actioneaza de mai bine de 12 ore pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de fond forestier, pe un teren greu accesibil. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacara,…

- Astazi, Poliția Romana efectueaza 266 de percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații, in principal a celei economice, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale. Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea…