- Virusuri nedetectați pana acum pot aparea brusc si, precum coronavirusul, pot declansa pandemii majore. Aceste virusuri nu sunt noi, dar s-au schimbat din punct de vedere genetic, potrivit unui studiu realizat de virologii de la Centrul german de cercetare a cancerului, (DKFZ), transmite News.ro.Mai…

- Virusuri necunoscute, pe care nimeni nu le are in vizor, nu sunt cu adevarat noi, dar s-au schimbat din punct de vedere genetic. In special, schimbul de material genetic intre diferite specii de virusuri poate duce la aparitia brusca a unor agenti patogeni amenintatori cu caracteristici semnificativ…

- Autobetonierele joaca un rol crucial in industria construcțiilor, fiind esențiale pentru eficientizarea proceselor de amestecare și transportare a betonului. Aceste utilaje robuste sunt optimizate pentru a garanta o calitate superioara a betonului, aspect crucial pentru durabilitatea și rezistența structurilor.…

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care solutioneaza dosarul in care este…

- Recent, Samsung a lansat cele mai noi telefoane ale sale din seria A, pe care le-am și testat și carora le-am facut review-uri cuprinzatoare aici ( Galaxy A55 ), respectiv aici ( Galaxy A35 ). De ce vorbesc de telefoane intr-un material care se refera la o brațara/smartwatch de fitness? Ei bine, pentru…

- In funcție de locul in care privim, universul se extinde in ritmuri diferite. Acum, oamenii de știința care folosesc telescoapele spațiale James Webb și Hubble au confirmat ca observația nu se datoreaza unei erori de masurare. Astronomii au folosit telescoapele spațiale James Webb și Hubble pentru a…

- In ultima vreme, din ce in ce mai mulți romani aleg sa plece in vacanța in Africa, mai ales in sezonul rece. Principalul motiv care determina creșterea interesului pentru destinațiile de pe „continentul negru” il reprezinta faptul ca multe dintre acestea ofera soare, plaja, precum și experiențe unice,…

- „Nu, nu exista nicio paralela intre eventuala candidatura a domnului presedinte Klaus Iohannis la functia de secretar general al NATO si faptul ca alegerile pentru functia de presedinte au fost stabilite in coalitie a se desfasura in luna septembrie”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat daca a existat…