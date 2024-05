O cometă nou descoperită va fi în curînd vizibilă cu ochiul liber Oamenii de știința anunța o noua cometa care ar putea deveni vizibila fara telescop in urmatoarele luni. Cometa C/2023 A3 se indreapta spre Pamint și este posibil sa devina suficient de stralucitoare pentru a fi observata fara telescop pina la sfirșitul verii sau inceputul toamnei. In prezent, cometa poate fi observata doar cu ajutorul telescoapelor, dar ea continua sa se apropie de Soare. Cea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

