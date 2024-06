Politia germana a arestat duminica sapte suporteri sarbi in urma unor incaierari cu fanii englezi la Gelsenkirchen, cu putin timp inainte de meciul de la Euro 2024 dintre nationalele celor doua tari. Incidentele au avut loc pe terasa unui restaurant din oras. Imagini filmate la fata locului arata o bataie pe terasa restaurantului, in timpul careia au fost aruncate scaune. Selectionata Angliei a invins reprezentativa Serbiei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal – EURO 2024. Anglia, una dintre pretendentele…