- In urma manifestarilor codurilor roșu și portocaliu care au fost in județul Dambovița, pompierii dambovițeni au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea efectelor fenomenelor meteo periculoase in mai multe localitați. Degajarea unui copac cazut pe partea carosabila, DC 711C, in localitatea…

- In jurul orei 00:02 ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unui incendiu produs la baloți depozitați intr-o hala in localitatea Racovița. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul se…

- Garda de Intervenție Fieni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara, o autospeciala de hidroperforare, iar Serviciului de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. Nu au fost identificate victime. Incendiul a fost localizat, s-a acționat pentru lichidare.…

- Garda de Intervenție Fieni și Detașamentul de Pompieri Pucioasa au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La fața locului incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 2 hectare, afectand vegetație uscata și lastariș. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.…

- Detașamentul de Pompieri Moreni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La fața locului incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 1000 de metri patrați. Ardeau mase plastice, cauciucuri și vegetație uscata, cu degajari mari de fum. S-a acționat pentru lichidarea incendiului.…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu de vegetație uscata și cherestea in localitatea Voinești, sat Izvoarele. Garda de Intervenție Voinesti și Detașamentul de Pompieri Targoviște au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de hidroperforare…

- Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat ca incendiul se manifesta la doua anexe gospodaresti, afectand o suprafața de aproximativ 80 metri patrați. In continuare s-a…