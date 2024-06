Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea pentru caderi de grindina va fi mai ridicata in centru si sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 18 si 27 de grade. In Bucuresti, vremea se va incalzi usor fata de zilele precedente. Dupa-amiaza si seara, vor fi posibile ploi de scurta durata si descarcari electrice.…

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar valorile de temperatura vor marca o scadere astfel incat se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va avea innorari și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia și pe arii restranse in rest.Vor fi mai ales averse, in special…

- Astazi, vremea va fi calda și instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pe arii restranse in rest, unde vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și condiții de grindina.In intervale scurte…

- Vantul va avea usoare intensificari in sudul Banatului si pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 26 de grade.In Bucuresti, cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru averse slabe va fi in crestere dupa-amiaza si spre seara. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura…

- Vantul va avea intensificari in sudul Banatului, unde vor fi rafale de 55...65 km/h si temporar de peste 70 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 grade pe litoral si 26 de grade in Dealurile de Vest.In Bucuresti, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru debutul lunii mai.…

- In Dobrogea si Muntenia, izolat vor fi posibile ploi slabe. In restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 grade in Delta Dunarii si 27 de grade in Dealurile de Vest.In București, vremea va fi predominant frumoasa. Cerul va fi variabil. Vantul va avea…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in regiunile sud-sud-vestice si in cele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 24 de grade.In Bucuresti, vremea va fi in general frumoasa si calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, dar conditii…