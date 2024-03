Stiri pe aceeasi tema

- TOP 10 DJ ai lumii in lineup-ul UNTOLD 2024. Cine vine la Cluj-Napoca intre 8 și 11 august TOP 10 DJ ai lumii in lineup-ul UNTOLD 2024, anunța organizatorii. UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa-și deschida porțile universului magic in perioada 8-11 august pentru…

- TOP 10 DJ AI LUMII IN LINEUP-UL UNTOLD 2024: DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, MARTIN GARRIX, ALOK, TIMMY TRUMPET, LOST FREQUENCIES ȘI PURPLE DISCO MACHINE VIN IN VARA PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI UNTOLD IN NOUL VAL DE ARTIȘTI SE REGASESC ȘI NUME LEGENDARE IN CULTURA UNDERGROUND – CARL COX, SOLOMUN ȘI…

- Mai sunt 8 zile pana la cel mai mare și cel mai așteptat festival de muzica din Dubai, UNTOLD Dubai. INNA este singurul artist de live act care va urca pe scena principala a festivalului din Dubai, alaturi de Ellie Goulding, G-Eazy, PSY și mulți altii. Show-ul INNEI va avea loc duminica, alaturi…

