Marian-Viorel Nanu, propunerea PNL Dolj pentru funcția de primar al orașului Dăbuleni Marian-Viorel Nanu reprezinta, dincolo de orice indoiala, cea mai potrivita persoana pe care Particul Național Liberal o putea propune pentru modernizarea unui oraș emblematic pentru județul Dolj, Dabuleni. Viceprimar al orașului din 2020 pana in prezent, inginer silvic de profesie și fost șef al Ocolului Silvic Dabuleni, Nanu este un om cu o vasta experiența administrativa, lucru dovedit in tot ceea ce a realizat din punct de vedere profesional in cei peste 25 de ani de cariera. Tocmai aceste performanțe profesionale sunt garanția reușitei transformarii administrației locale intr-una performanta,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

