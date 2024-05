Stiri pe aceeasi tema

- Continuam periplul prin basmul “Alba ca Zapada și cei șapte pitici” in weekendul 26 – 28 aprilie 2024, in cadrul Targului de Paște. Spectacole pentru toate varstele, ateliere, concursuri, statui vivante, dansuri populare internaționale, expoziții și multe altele se vor gasi in Parcul Nicolae Romanescu,…

- Zalauanul Darius Prodan a anunțat finalizarea proiectului pentru Festivalul „Curtea Artiștilor” din acest an. „Ne bucuram sa anunțam ediția a VII-a a Festivalului Curtea Artiștilor, care va avea peste 150 de evenimente culturale și se va desfașura intre 5 iulie și 7 septembrie 2024. Și pentru ca este…

- In 12-14 aprilie, ii așteptam pe satmarenii de toate varstele sa participe la programele cuprinse in proiectul ,,Primavara satmareana’’. Cel de-al doilea final de saptamana va propune participarea la un program bogat și atractiv. The post SPECTACOLE DE WEEKEND ,,Primavara satmareana’’ continua in acest…

- Primaria Satu Mare si Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" demareaza in acest weekend "Primavara satmareana", urmand ca in fiecare sfarsit de saptamana de sa aiba loc evenimente pentru copii si concerte pentru adulti, informeaza institutia de cultura vineri, printr-un comunicat de presa, potrivit news.ro

- Grupul spaniol Inditex, proprietarul Zara, intentioneaza sa redeschida treptat magazinele din Ucraina, de la 1 aprilie, invocand ”circumstantele pietei locale” pentru decizia sa, transmite Reuters. Cea mai mare companie de fast-fashion din lume, in functie de vanzari, a declarat ca intentioneaza…

- URGENTARE… Marcel Ciolacu a declarat ca, pana la 1 iunie, trebuie facute demersurile pentru a putea fi comasate alegerile europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie. Premierul a adaugat ca modificarea Codului administrativ va fi facuta prin ordonanța de urgența, nu prin proiect, ca sa devina lege. “Chiar…

- Bogdan Vatajelu, 30 de ani, tocmai și-a reziliat angajamentul cu U Cluj și se pregatește sa oficializeze mutarea la Aktobe, in Kazahstan, care tocmai pregatește debutul in noul sezon. Jucatorul de banda n-a mai dat randament sub comanda lui Neluțu Sabau. Fundașul stanga Bogdan Vatajelu (30 de ani) a…

- Romanii ar trebui sa fie atenți! Ce ar putea ascunde noile contoare. Se crede ca se pregatește impunerea „taxei pe soare”. Ce este aceasta, dar și ce acuzații s-au facut in ultima perioada.