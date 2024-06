Se reiau protestele la sediul Complexului Energetic Oltenia. O pichetare va avea loc in data de 6 iunie. Acțiunea este organizata de catre Federația Naționala a Muncii. Pichetarea sediului Complexului Energetic Oltenia va avea loc in fiecare zi de joi, intre orele 15:00 – 16:00. Conform reprezentanților Federației Naționale a Muncii, protestatarii au urmatoarele revendicari: incetarea neaplicarii legilor 197 și 74; respectarea hotararilor judecatorești dispuse de instanțele de judecata, eliberarea de adeverințe pe salariile brute și adeverințe in ceea ce privește plata contribuțiilor salariale.…