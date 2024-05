Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj deschide alaturi de pictorul Florin Maceșanu expoziția „Oamenii Craiovei“ in cadrul Zilelor Craiovei 2024. Expoziția ce cuprinde 90 de portrete ale craiovenilor va fi deschisa in Piața Frații Buzești, in perioada 30 mai – 2 iunie, intre orele 10:00 – 22:00. In urma cu un an, Florin Maceșanu deschidea tot in Piața Frații Buzești și tot cu prilejul Zilelor Craiovei expoziția „Clipe“ ce a reunit picturi cu flori, portrete și peisaje. De curand craiovenii i-au putut admira lucrarile in Parcul Nicolae Romanescu, la Targul…