Incendiu puternic izbucnit într-o clădire dezafectată din zona Dămăroaia! A fost emis mesaj ROalert. FOTO-VIDEO Pana in acest moment, nu au fost raportate persoane surprinse in incendiu. Autoritațile au trimis echipe specializate pentru a gestiona situația și pentru a preveni daunele suplimentare.„S-a produs un incendiu la o hala dezafectata, care are o suprafața totala de aproximativ 1.500 mp*. Arderea se manifesta pe aproximativ 800 mp, la nivelul acoperișului. Pana in prezent nu sunt raportate persoane surprinse”, a anunțat ISU.Dispozitivul a fost suplimentat cu inca șapte autospeciale de stingere„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o hala dezafectata pe strada Spicului, din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

