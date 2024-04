Incendiu puternic în Bucureşti! O hală dezafectată din Sectorul 1 a luat foc. Au emis RO-Alert (VIDEO) Un incendiu de proportii a izbucnit, luni seara, in Bucuresti. O hala dezafectata de pe strada Spicului, din Sectorul 1 al Capitalei, a luat foc! La sosirea primelor echipaje de interventie ardea acoperisul pe o suprafata de aproximativ 650 metri patrati. Mesaj Ro-Alert pentru evitarea zonei Autoritațile au transmis un mesaj de atenționare RO-Alert prin […] The post Incendiu puternic in Bucuresti! O hala dezafectata din Sectorul 1 a luat foc. Au emis RO-Alert (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

