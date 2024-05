Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, marti, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua case de pe strada Culea Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii au extras o persoana decedata, relateaza News.ro.”Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip parter si la acoperisul celei de-a…

- O persoana a fost gasita carbonizata pe balconul unui apartament de la etajul 12. Incendiul a izbucnit in aceasta dimineața la un bloc de 14 etaje de pe bulevardul Alexandru Obregia din București, potrivit Buletin de București . Pompierii au localizat focul la nivelul etajului 12, iar pe balconul locuinței…

- Un incendiu a izbucnit duminica la un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. O persoana a fost gasita carbonizata intr-un apartament. Pompierii au intervenit la un incendiu de proporții in Sectorul 4 al Capitalei. Arde un apartament de la etajul superior al unui bloc. O persoana a fost gasita carbonizata,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești. Este afectata o suprafața de circa 1,5 hectare. Incendiul de vegetație a izbucnit joi, in jurul orei 14:30. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești. Este afectata o suprafața de circa 1,5 hectare. Incendiul de vegetație a izbucnit joi, in jurul orei 14:30. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale…