Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a preluat, marti, functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, ceremonia solemna avand loc la Kremlin. Ajuns la 71 de ani, liderul de la Kremlin conduce țara de la inceputul secolului și și-a asigurat un nou mandat in martie, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale lipsite…

- Un barbat s-a enervat ca pe strada Traian Demetrescu din municipiul Sibiu numeroase mașini sunt parcate pe trotuar și incurca trecerea pietonilor, motiv pentru care a luat un obiect ascuțit și a zgariat 22 de mașini. El a fost prins chiar de catre proprietarii autoturismelor care s-au trezit cu mașinile…

- US Treasury Secretary Janet Yellen warned China on Monday that Washington will not accept new industries being decimated by Chinese imports as she wrapped up four days of meetings to press her case for Beijing to rein in excess industrial capacity, according to Reuters. Yellen, making a second trip…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca insistența de a da vina pe Ucraina pentru acest atac „ar putea avea loc in detrimentul securitații interne a Rusiei și al vieților civile”. Ignoring the real threat: #ISW @Studyofwar explained why the Kremlin blames Ukraine for the terrorist attack…

- In urma victoriei zdrobitoare a lui Vladimir Putin in recentele alegeri din Rusia, națiunile occidentale au criticat aspru procesul electoral ca fiind nedrept și nedemocratic. Intre timp, China și Coreea de Nord l-au felicitat pe veteranul lider rus, evidențiind diviziunile geopolitice puternice. Condamnarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a pronunțat duminica seara numele fostului dizident Alexei Navalnii pentru prima data in ultimii 11 ani, in timpul discursului in urma procesului electoral in care a fost validat pentru inca șase ani la Kremlin. „In ceea ce il privește pe dl. Navalnii. Da, a decedat.…

- In Rusia a inceput ultima zi a scrutinului prezidential, in care Vladimir Putin vizeaza sa obțina al cincilea mandat de președinte. Tot astazi, opoziția da un nou test, chemandu-i pe ruși sa protesteze impotriva regimului de la Kremlin intr-o acțiune denumita „Pranz impotriva lui Putin”. Mai mult de…

- China and NATO held an eighth military staff dialogue on security policy in Beijing on Wednesday, according to a statement from the Chinese defence ministry, according to Reuters. The two sides exchanged views on defence matters between China and NATO, as well as the international and regional situation,…