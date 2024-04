Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au fost raniti dupa un atac cu o sabie comis de un barbat de 36 de ani care a fost arestat marti in apropierea unei statii de metrou din zona Hainault, din nord-estul Londrei, a informat Serviciul de Ambulanta din capitala britanica, citat de EFE. Potrivit unui comunicat al Politiei Metropolitane…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce a atacat trecatori cu o sabie si ranit mai multe persoane, anunta marti Politia din cartierul londonez Redbridge, relateaza AFP. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte…

- Panica pe Aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce doua avioane de pasageri s-au acroșat pe pista. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Un Boeing 787-9 terminase un zbor si nu mai avea pasageri la bord, incepuse remorcarea. In timpul procedurii, varful unei aripi a atins un avion al British Airways…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un balon cu aer cald in nord-estul orasului Melbourne, relateaza The Guardian. Balonul a aterizat in siguranta in Parcul Yarra Bend, a declarat politia. Potrivit presei, celorlalti pasageri li s-a oferit consiliere psihologica. A man has died after falling out…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…

- Accident in apropiere de aeroportul Gatwick din Londra. 35 de oameni au fost raniți, dupa ce 15 mașini s-au izbit violent pe șosea. Accidentul s-a petrecut vineri seara pe M23 in Sussex, intre Crawley și Horsham. Autostrada a fost inchisa timp de patru ore dupa ce ploile torentiale si grindina au cauzat…

- Incercare tragica de evadare in Vaslui. Un barbat internat la Spitalul Județean a incercat sa fuga, dar a cazut pe geam și este in stare grava. Un barbat, de 64 de ani, internat intr-un salon destinat pacienților cu gripa și COVID-19 la Spitalul Județean Vaslui, s-a prabușit cand a incercat sa evadeze…

- Un barbat a reușit sa evite controalele de securitate de la aeroportul Gatwick din Londra și s-a urcat intr-un avion fara a prezenta pașaportul sau cartea de imbarcare, acesta fiind al doilea incident de acest fel intr-o saptamana, scrie The Sun. Acesta s-a strecurat la bordul zborului Norvegian Air…