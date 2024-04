Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai frecventate din Marea Britanie, unde doua avioane s-au ciocnit la sol, suferind avarii la nivelul aripilor. Partea buna este ca in urma incidentului nu s-au inregistrat victime sau intarzieri ale zborurilor, dupa cum au declarat reprezentanții…

- Doua trenuri de metrou s-au ciocnit usor, marti seara, in statia Timpuri Noi din Capitala, dupa ce o garnitura a intrat pe linia ocupata deja de cealalta. Metrorex a transmis ca nu sunt victime. ”Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la statia Timpuri Noi, pe care Metrorex deja l-a avizat la…

- Regele Marii Britanii Charles III a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham, citat de BBC. Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar nu este vorba de cancer de prostata. Acest diagnostic a fost dat in timpul tratamentului sau recent pentru prostata marita. Regele a…

- Arnold Schwarzenegger, care a fost reținut la vama pe aeroportul din Munchen, a fost obligat sa plateasca 35 de mii de euro, dar pentru ca nu avea jumatate din suma ce trebuia achitata cash, el a fost escortat la banca de un angajat al Aeroportului, noteaza Bild, citat de Mediafax. Arnold Schwarzenegger,…

- Un tanar de 23 de ani si-a ucis iubita, dupa ce a injunghiat-o in repetate randuri in zona gatului, in mod sadic si brutal, intr-o sala de curs de la o Universitate din Londra. Orgia de o violenta iesita din comun sta la baza unor halucinatii pe care tanarul le-ar fi avut, invocand faptul ca […] The…