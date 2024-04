Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara a fost lovit de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Soferul a suferit o fractura de șold și a fost operat de urgența. Politistii il cauta pe agresor. Incidentul a avut loc pe strada Martirilor, unde intoarce autobuzul Expres…

- Incident violent saptamana trecuta, vineri dupa-amiaza, intr-o stație de transport public de la intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. „La data de 26 aprilie 2024, in jurul orei 17:47, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca șoferul unui autobuz,…

- Tanarul care a batut un agent de poliție, in fața unui bar din Ineu (județul Arad), a fost trimis in judecata. Polițistul a suferit leziuni ce necesita pentru vindecare 10 – 12 zile de ingrijiri medicale.

- Barbat din Balușeni, reținut pentru violența in familie. Și-a bagat soția in spital de furie Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au emis la data de 16 aprilie 2024 o ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 51 de ani, din comuna Balușeni, cercetat sub…

- Un incident grav a avut loc zilele trecute la Liceul „Octavian Goga” din Huedin, județul Cluj, unde un elev a fost batut de o colega dintr-un an mai mare, acesta ajungand in stare grava la spital. In timpul unei pauze, baiatul ar fi fost lovit cu piciorul in zona organelor genitale de catre o colega…

- Paznicul Primariei Prunisor din judetul Mehedinti, un barbat de 61 de ani, a fost batut noaptea trecuta chiar de primarul localitatii. Edilul ar fi fost in stare de ebrietate si l-ar fi lovit pe barbat pe motiv ca nu voteaza cu el la alegerile locale din 9 iunie.”Am fost de paza la primarie, a venit…

- Nu degeaba vor sa interzica șoferilor tineri sa conduca mașini puternice. Un tanar de 18 ani a reușit performanța de a baga un alt șofer in spital. S-a intamplat in județul Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița fiind direcționați aseara, prin apel 112, la un accident de circulație…

- O mama din Galați și-a abandonat copilul minor de noua ani in spital si a plecat acasa, polițiștii fiind alertati de concubinul femeii. Citește și: A murit Razvan Bulf, proprietarul magazinului care a ars pe Dumbravei „La data de 17 februarie 2024, la ora 16:10, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție…