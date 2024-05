Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna solara in desfașurare a generat un fenomen rar vizibil și din Romania. Aurora boreala este vizila in aceasta noapte din mai multe zone din țara.Aurora boreala a fost semnalata din zone precum Iași, Buzau, Harghita, Bihor, Maramureș, Cluj și altele.

- "Suntem aproape siguri ca o serie de ejectii de masa coronala, care sunt explozii de particule energetice si campuri magnetice care radiaza de la soare, se indreapta spre Pamant", a explicat intr-o conferinta de presa Shawn Dahl, de la Centrul de Prognoza Meteorologica Spatiala din SUA (SWPC), citat…

- O furtuna solara de o intensitate rara se indreapta spre Pamant si ar putea provoca intreruperi ale retelelor electrice si satelitilor inca de vineri seara, dar si aurore boreale impresionante, au avertizat autoritatile americane, transmite AFP.

- O furtuna solara de o intensitate rara se indreapta spre Pamant și ar putea provoca perturbari ale rețelelor electrice și sateliților inca de vineri seara, precum și aurore impresionante, au avertizat autoritațile americane, potrivit AFP.

- Vintul puternic produs de erupția solara care a avut loc joi (9 mai) va ajunge, simbata (11 mai), pe Terra, de la primele ore ale dimineții. Erupția solara de intensitate X2,2, de joi dimineața, va provoca turbulențe mai puternice in cimpul magnetic al Pamintului decit se așteptau anterior. Departamentul…

- Vești importante pentru omenire! Pamantul va fi lovit de cea mai puternica furtuna solara din ultimii 20 de ani. Avand in vedere modul in care au evoluat lucrurile de atunci, acest lucru ar putea afecta tehnologia. Iata ce scenarii se iau in calcul!

- O puternica explozie solara de puterea G1 se indreapta spre Pamant. Alerta de furtuna geomagnetica!O furtuna geomagnetica severa este in desfașurare dupa ce erupțiile solare au trimis plasma catre Pamant, iar Aurora Boreala va putea fi observata in zone din sudul Statelor Unite, incepand de astazi.Pamantul…