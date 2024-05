Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice, potrivit Agerpres.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice.Prin semnarea celor 11 contracte, se asigura finantare pentru proiecte noi, in valoare totala de 28,49 milioane…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finanțare de peste 28.400.000 lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitaților publice, potrivit Agerpres.

- Interesul oamenilor de a deveni prosumatori este in creștere, inclusiv pentru cei care locuiesc la bloc. Acoperișul blocurilor este folosit cu succes in alte țari pentru alimentarea cu electricitate a locatarilor, insa, in Romania, acest lucru se poate face doar pentru spațiile comune, precum iluminatul…

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat luni, 18 martie, la Doicești, ca Banca EXIM a SUA și Corporația Financiara pentru Dezvoltare Internaționala a SUA vor finanța proiectul SMR din județul Dambovița cu 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari. Ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat punerea in dezbatere publica a unui proiect de ordonanța de urgența privind eliminarea taxei de soare pentru prosumatori. In Romania sunt peste 120.000 de prosumatori, care impreuna au o putere instalata de 1.500 MW, mai mult decat poate produce centrala…