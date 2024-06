Sărbătoarea zilei, 16 iunie. Un sfânt important este pomenit astăzi în calendarul ortodox Sfantul Neofit s-a nascut in insula Creta pe la anul 1690. Crescut in dreapta credinta, si-a indreptat pasii din tinerete spre viata monahala, ajungand un calugar invatat si virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah.A fost chemat in Tara Romaneasca de catre domnitorul Constantin Mavrocordat (in a treia domnie: 1735-1741), spre a fi dascalul copiilor sai. In ianuarie 1737 a fost hirotonit mitropolit titular (onorific) al Mirelor Lichiei, iar, dupa un an, "cu sfatul a toata cinstita boierime si a tot clerul bisericesc", a fost ales mitropolit al Tarii Romanesti.Desi era de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

