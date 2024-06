Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat demararea proiectului Centralei Electrice de Termoficare CET Titan – București in cogenerare de inalta eficiența. Astazi au inceput lucrarile pentru CET Titan, o centrala complet automatizata care va fi echipata cu cinci grupuri motor-generator (Hydrogen…

- Sebastian Burduja, președinte PNL București și candidatul liberalilor la Primaria Capitalei, a vorbit miercuri seara, la Digi24, despre sistemul centralizat de incalzire din București. Ministrul Energiei a spus ca este bine ca „un numar cat mai mare de bucureșteni sa fie conectați la sistemul centralizat”,…

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, declara zilele trecute ca, potrivit estimarilor, daca s-ar instala panouri fotovoltaice pe toate acoperișurile blocurilor din București, s-ar putea ajunge la o capacitate de 680 de MW, echivalenta cu a unui reactor nuclear de la Cernavoda. De fapt, in prezent,…

- „Eu aș vedea un asemenea spital și in București. Avem un mare spital la Viena, avem un mare spital la Istanbul, nu avem un spital in Romania care sa deserveasca toata regiunea noastra", a menționat Sebastian Burduja, cu referire la cazul actorului Florin Piersic, plimbat intre clinici in Cluj Napoca…

- Comisia Interguvernamentala de cooperare comercial-economica și științifico-tehnica dintre Kazahstan și Romania a avut cea de-a 17-a intalnire la București, transmite Agenția de știri Kazinform citat de Rador Radio Romania. Ministrul Energiei din Kazahstan, Almasadam Satkaliyev, și ministrul Energiei…

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat luni, 18 martie, la Doicești, ca Banca EXIM a SUA și Corporația Financiara pentru Dezvoltare Internaționala a SUA vor finanța proiectul SMR din județul Dambovița cu 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari. Ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, face apel la cetateni sa trimita ANRE date privind punctele de incarcare a masinilor electrice, pentru a completa harta interactiva de pe site-ul ministerului.