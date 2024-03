Panouri fotovoltaice la bloc: De ce nu putem folosi în apartamente energia produsă pe acoperișul comun Interesul oamenilor de a deveni prosumatori este in creștere, inclusiv pentru cei care locuiesc la bloc. Acoperișul blocurilor este folosit cu succes in alte țari pentru alimentarea cu electricitate a locatarilor, insa, in Romania, acest lucru se poate face doar pentru spațiile comune, precum iluminatul scarii și funcționarea liftului. Aceasta deoarece nu exista in legislație prevederi prin care energia produsa pe acoperișul comun sa poata fi folosita și in apartamentele oamenilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

