Stiri pe aceeasi tema

- China ajuta Rusia sa realizeze "cea mai importanta expansiune militara din epoca sovietica si intr-un ritm mai crescut decat credeam ca este posibil" la inceputul razboiului din Ucraina, a avertizat vineri un inalt oficial american, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 775. Soldații ucraineni descriu atacuri ilegale cu gaze „aproape zilnic”, in timp ce invadatorii ruși incearca sa-i disloce de pe pozițiile pe care sunt, potrivit The Guardian.

- Rusia a ajuns acum „pradatorul alfa de pe campul de lupta” din cauza ca Ucraina nu are muniție, spune un veteran american care lupta alaturi de armata Kievului. El a dezvaluit ca, de exemplu, la Avdiivka, soldații incepeau ziua fara sa aiba macar un cartuș, scrie Insider.

- Un soldat ucrainean din cadrul Brigazii separate 58 a declarat pentru Kyiv Post ca Rusia folosește in mod activ drone FPV cu vedere pe timp de noapte in direcția Vuhledar, in regiunea Donețk din estul Ucrainei, relateaza Insider.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat marti o lege care le permite militarilor sa-si congeleze celulele reproducatoare astfel incat, in cazul decesului, sa poata fi folosite pentru a avea urmasi cu ajutorul tehnicilor de reproducere asistata, relateaza agentia EFE. Legislativul de la…

- Lituania nu se opune in mod fundamental ideii de desfasurare de trupe terestre occidentale in Ucraina, a declarat marti ministrul Apararii, Arvydas Anusauskas, citat de agentia DPA, citata de Agerpres.

- Razboiul din Ucraina va intra, peste cateva zile, in al treilea an, iar situația de pe front devine tot mai dificila pentru aparatorii ucraineni in urma eșecurilor din ultimele luni – ratarea contraofensivei și pierderea orașului Avdiivika. Soldații ucraineni se confrunta cu o realitate gri – sunt intr-o…

- Sistemele de incalzire se defecteaza in iarna grea din Rusia, lasand mulți oameni sa inghețe in case. O mare parte din infrastructura din epoca sovietica necesita modernizare. Dar Moscova continua sa cheltuiasca pentru razboiul din Ucraina.