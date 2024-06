Prognoza meteo, 16 iunie 2024. Căldură sufocantă în majoritatea țării. Care sunt zonele cu cele mai ridicate temperaturi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru duminica, 16 iunie 2024. Vremea continua sa se incalzeasca in toata țara. Potrivit meteorologilor, maximele vor ajunge pana la 34 de grade Celsius. Media temperaturilor minime se va situa intre 11 și 18 grade Celsius. Perioade de instabilitate atmosferica vor fi prezente razleț.Cantitațile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, in special in zonele montane.In Banat, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Crișana tendința temperaturilor este una de creștere și se va ajunge pana la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

