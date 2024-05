Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Primaria Chirnogeni, judetul Constanta, este una din semnatare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finanțare de peste 28.400.000 lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitaților publice, potrivit Agerpres.

- Astfel,au fost semnate 10 contracte de finantare in cadrul apelului finantat prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum…

- Termocentrale Constanta SRL achizitioneaza prin cumparare directa un studiu de fezabilitate pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru servicii proprii si producere de hidrogen in vederea obtinerii finantarii din Fondul pentru modernizare FM pentru proiecte de investitii in capacitati noi de producere…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, programul Electric UP 2, in baza caruia intreprinderile mici si mijlocii si firmele din domeniul HoReCa vor beneficia de un ajutor de pana la 150.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice si de statii pentru vehiculele electrice, a anuntat purtatorul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, intr-o conferința de presa, ca Romania a devenit prima țara din Uniunea Europeana care acceseaza bani din Fondul pentru Modernizare. Burduja mai transmite ca țara noastra a obținut o suma record, de 3 miliarde euro. “Romania devine prima țara din Uniunea…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget…

- ENERGIE REGENERABILA… Consiliul Judetean Vaslui pregateste o noua investitie la Spitalul Judetean Vaslui. Este vorba despre un sistem de panouri voltaice, care vor produce energie electrica din surse regenerabile. Valoarea totala a proiectului este de 1.698.423,01 lei cu TVA, din care valoarea eligibila…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au semnat, vineri, primul contract de finantare pentru reabilitarea termoficarii Municipiului Suceava din Fondul pentru Modernizare, informeaza Ministerul Energiei. Valoarea totala a investitiei este de peste 362 milioane lei, din…