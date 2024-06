Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința descopera nutrienți alimentari cheie legați de imbatranirea mai lenta a creierului. Ințelegerea proceselor biologice ale imbatranirii ar putea sa ne ajute sa ducem o viața mai lunga și sa ramanem mai sanatoși mai tarziu - iar un nou studiu leaga

- Managerul Irina Mocrei-Rebrean, candidat PNL pentru Consiliul Local Suceava, a declarat ca a decis sa se alature echipei candidatului liberal pentru Primaria Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, deoarece acesta are calitațile unui adevarat lider. Irina Mocrei-Rebrean este licențiata in filologie,…

- Oamenii de știința au creat un nou tip de vaccin care are potențialul de a proteja impotriva unei game largi de coronavirusuri, inclusiv impotriva celor care nu au aparut, inca, in populație.

- Oamenii de știința de la Universitatea din Texas, Austin, au creat o piele artificiala ce imita finețea epidermei umane. E-skin, creația profesorului Nanshu Lu, de la universitatea amintita, spre deosebire de prototipurile anterioare, iși pastreaza acuratețea chiar și sub tensiune.

- Prezenta unui urs a fost semnalata duminica noaptea, in Pitesti, fiind emis mesaj RO-Alert. Animalul a fost cautat de poliiisti, jandarmi si de echipaje ISU, inclusiv cu camere de termoviziune, dar nu a fost gasit inca.Mesajul RO-Alert a fost transmis la 0.58 si anunta prezenta unui urs ”in Pitesti…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- Potrivit CNN, a aparut Raportul mondial al fericirii si, inca o data, tarile nordice se bucura de cele mai bune scoruri. Tara nr. 1, Finlanda, se mentine in fruntea clasamentului de sapte ani la rand.Romania se claseaza pe locul 32 in topul celor mai fericite tari din 143 de tari. Anul trecut, tara…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…