Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a precizat ca, la alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta. Alegatorul care nu se afla in comuna, orasul sau municipiul unde are domiciliul sau resedinta nu poate vota la alegerile locale! Chiar…

- La alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta Avand in vedere unele informatii eronate aparute in spatiul public cu privire la regulile de exercitare a dreptului de vot la sectiile de votare organizate in tara cu ocazia scrutinului…

- Biroul Electoral Central a transmis printr un comunicat de presa cum se vor desfalura alegerile din 9 iunie 2024. Astfel, la alegerile locale, din 9 iunie 2024 alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta Alegatorul care nu se afla in comuna,…

- Alegatorii vor vota pentru cele doua scrutine la aceeasi sectie de votare, conform Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.In Municipiul Bucuresti, alegatorii vor primi tot 5 buletine de vot pentru: alegerea europarlamentarilor (lista inchisa), alegerea primarului…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la secția de votare pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie au posibilitatea de a vota cu ajutorul urnei mobile, potrivit unei hotarari a Biroului Electoral Central. Ei trebuie sa depuna o cerere in acest sens și o dovada a motivului pentru…

- Alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 2024, dupa cum prevede o hotarare adoptata, marți, de Biroul Electoral Central Daca…

- Biroul Electoral Central a comunicat, marți, ca la alegerile locale din 9 iunie nu vor putea vota alegatorii care au domiciliul in afara granițelor și care și-au stabilit reședința in Romania incepand cu 11 aprilie 2024. Timp expirat pentru unii Potrivit Biroului Electoral Central (BEC) „alegatorul…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an,…