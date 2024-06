Stiri pe aceeasi tema

- Premierul danez Mette Frederiksen a fost atacata vineri de un barbat intr-o piata din Copenhaga, au anuntat serviciile sale, precizand ca atacatorul a fost arestat, potrivit AFP. „Prim-ministrul Mette Frederiksen a fost lovita de un barbat vineri seara in piata Kultorvet din Copenhaga. Barbatul a fost…

- Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, era in stare de șoc dupa ce a fost atacata și lovita de un barbat vineri in centrul capitalei Copenhaga, a relatat agenția de presa Ritzau, citand poliția și biroul premierului, transmite Reuters.

- Robert „Willie” Pickton (74 de ani), unul dintre cei mai teribili criminali in serie din istorie, a murit, pe 31 mai, in urma ranilor provocate de atacul unui deținut, in inchisoarea de maxima securitate Port-Cartier din provincia Quebec, relateaza agenția Reuters și portalul canadian The Province.Dupa…

- Autoritatile mexicane au confirmat, duminica, faptul ca un american si cei doi turisti australieni care au disparut saptamana trecuta in nordul Mexicului sunt morti, dupa ce trupurile lor au fost identificate de parinti, relateaza Reuters. Citește și: Arges. Arestat preventiv pentru ca si-a amenintat…

- Un tribunal ucrainean a ordonat vineri ca ministrul agriculturii, Mikola Solski, care isi anuntase joi demisia, sa fie plasat in arest preventiv in urma acuzatiilor privind implicarea sa intr-o achizitie ilegala de terenuri detinute de stat in valoare de aproximativ 7 milioane de dolari, relateaza Reuters.

- Carabinierii italieni au arestat saptamana trecuta un fugar aflat pe lista „most wanted” (cei mai cautați) a Statelor Unite, el fiind reținut in Piața Sfantul Petru din Roma in timp ce avea asupra sa 3 cuțite ascunse, scrie de Reuters, citat de hotnews.ro .

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza. ACTUALIZARE 14:45 Toate persoanele luate ostatice in orașul Ede din Olanda au fost eliberate, iar atacatorul…

- Tadjikistanul a arestat in aceasta saptamana noua persoane suspectate ca au legatura cu atentatul comis vineri seara la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 143 de morti, relateaza Reuters, citand o citand o sursa din domeniul securitatii.