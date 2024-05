CONFERINŢA NEWS.RO ENERGY ROAD-ENERGIE LA TINE ACASĂ – Ministrul Energiei: Nu renunţ la hidrocentralele de acumulare prin pompaj „Am avut un prim test reusit in PNRR, pentru ca am lansat un apel, Investitia 4, pe stocare, atat stocare in baterii, deci achizitia de capacitati de stocare, unde interesul a fost fabulos, cat si productia de baterii si panouri fotovoltaice, unde interesul a fost mai scazut, fiind vorba si de aplicatii mult mai complexe. Datorita acestui interes fenomenal pentru achizitia de baterii noi pregatim o schema din Fondul pentru Modernizare si ne straduim, intr-un ritm nebun, sa o putem aproba pana in toamna. Vorbim de jumatate de miliard de euro care vor fi puti la dispozitia beneficiarilor interesati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

