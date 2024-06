Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL, Gheorghe Valerian Popolan, avand alaturi o echipa bine sudata, a demonstrat ca a contribuit substanțial la dezvoltarea comunei Daești. Prin proiectele implementate, localitatea Daești s-a transformat intr-un model de administrație de succes și progres, aici referindu-ne la infrastructura,…

- "Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, cu sprijinul Directiilor Judetene de Evidenta a Persoanelor din judetele Bistrita-Nasaud, Buzau, Mures, Neamt, Salaj, Vaslui si Vrancea, precum si al directiilor locale de evidenta a persoanelor implicate, a realizat extinderea Sistemului Informatic Integrat…

- La douazeci de ani de la extinderea din 2004, geopolitica se deplaseaza spre est, dar instituțiile și puterea economica raman ancorate in Occident. Depașirea acestei tensiuni va fi provocarea majora a unei viitoare extinderi catre estul Uniunii Europene, se arata intr-un articol din „Le Monde” semnat…

- Avalanșa de fabrici de lactate sau de mezeluri, ba chiar și o ferma moderna de struți și un han, scoase la vanzare la prețuri care pornesc de la cateva sute de mii de euro și ajung chiar și pana la 10 milioane de euro. Vremuri grele pentru antreprenorii locali, fie ca vorbim de cereale, producția de…

- Iosif și Mirela Butacu au inființat o afacere in Bacau acum doi ani, care s-a dovedit a fi un succes notabil. Ideea de a demara afacerea le-a venit dupa ce cei doi s-au intors in țara din strainatate. „Am petrecut mulți ani lucrand in Anglia, unde cei doi copii ai noștri, in varsta de 4 și 8 ani, s-au…

- Guvernul Roman se pregatește sa extinda schema de plafonare a adaosului comercial la produsele tradiționale, in incercarea de a stimula vanzarile și de a promova producția autohtona. Cu toate acestea, planul este criticat de anumiți analiști care prevad creșterea prețurilor și penurie in urma implementarii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca in scurt timp va fi lansat programul ”Un tractor pe ferma”, care se va adresa agricultorilor care lucreaza suprafețe de pana la 400 hectare și care n-au mai accesat fonduri europene. Programul „Un tractor pe ferma” va fi finanțat din fondurile necheltuite…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și-a justificat acțiunile in legatura cu afacerea „Stuful din Delta” printr-un citat din Nicolae Ceaușescu. „Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba ca stuful e aurul verde al Romaniei.”, a declarat ministrul.