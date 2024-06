Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a bombardat, sambata, Fasia Gaza, inclusiv Rafah, asta dupa ce Curtea Internationala de Justitie (CIJ) i-a ordonat sa isi suspende operatiunile in acest sector, in contextul in care la Paris se depun eforturi pentru a asigura o incetare a focului intre Israel si Hamas, relateaza AFP,…

- Plangerea de "genocid" impotriva Israelului, prin intermediul careia Africa de Sud a cerut celei mai inalte instante judiciare a ONU sa ordone o incetare a focului in Fasia Gaza, este "total rupta" de realitate, a declarat vineri Israelul in fata completului de judecata, relateaza France Presse.

- Egiptul a anuntat duminica oficial ca va sprijini formal la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) plangerea formulata de Africa de Sud impotriva Israelului pentru presupuse crime de genocid comise in razboiul aflat in desfasurare in Fasia Gaza, relateaza agentiile DPA si EFE.

- Agentia ONU pentru Refugiatii Palestinieni (UNRWA) din Fasia Gaza are „probleme de neutralitate” politica, dar Israelul nu a oferit inca „dovada” ca unii dintre membrii sai ar avea legaturi cu „organizatii teroriste” precum Hamas, concluzioneaza un raport transmis luni secretarului general al ONU, Antonio…

- Busculada s-a produs sambata dimineața, cand in orașul Gaza erau așteptate aproximativ 15 camioane incarcate cu faina și alte produse alimentare. In timpul incidentului au fost trase focuri de arma, iar cel puțin cinci oameni au murit și 30 au fost raniți, a anunțat Semiluna Roșie, citata de AFP, relateaza…

- Judecatorii de la instanța suprema a ONU au emis o decizie unanima prin care afirma ca Israelul trebuie sa acționeze „fara intarziere” pentru a permite „furnizarea serviciilor de baza și a asistenței umanitare necesare de urgența” in Fașia Gaza, relateaza BBC și The Guardian. Decizia vine in urma avertismentelor…

- Catastrofa din Gaza. Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cel mai inalt organ judiciar al ONU, a ordonat joi Israelului sa ofere „asistenta umanitara de urgenta” in Fasia Gaza, in fata „foametei care se instaleaza „pe teritoriul palestinian, relateaza AFP. Ordonanta este adresata Israelului „in…