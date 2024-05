Stiri pe aceeasi tema

- „Construirea primei sectiuni de pe traseul Autostrazii Nordului (A14) are finantare asigurata! Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru Varianta de ocolire Gura Humorului (judetul Suceava), care va fi construita la profil de autostrada. Valoarea totala estimata a…

- ”Operationalizam azi si cea mai mare investitie pentru tranzitia energetica. Vorbim despre 3 miliarde de euro, suma finantata din fonduri europene”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. Marcel Ciolacu a precizat ca este vorba despre o schema de ajutor de stat pentru cresterea productiei de energie…

- Una dintre investițiile mari pe care Consiliul Județean Arad le gestioneaza in cladirea Spitalului Municipal, in parteneriat cu societatea civila și cu mediul de afaceri, este modernizarea secției de terapie intensiva.

- Primaria comunei Cenade a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Cenade – Gradinița Cenade”. Valoarea totala estimata a investiției este de 485.705,28 de lei. Obiectivul general…

- Valoarea achizitiei se ridica la 10.838.566.06 lei, fara TVA peste 2 milioane de euro la cursul actual Primaria comunei Valea Nucarilor, judetul Tulcea, a achizitionat servicii de executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera in satul Agighiol". Valoarea achizitiei…

- Toyota a declarat intr-un comunicat ca nu comenteaza cu privire la potentialele sale planuri de viitor. Investitia ar urma sa includa o extindere a fabricii Toyota din orasul Sorocaba, din statul Sao Paulo, unde va incepe sa produca o masina hibrida si un vehicul utilitar sport (SUV), potrivit jurnalistului…

- Primaria comunei Noșlac a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție in cadrul proiectului „Furnizarea echipamentelor IT necesare pentru implementarea proiectului „Dotarea unitaților de invațamant din comuna Noșlac”. Valoarea totala estimata a investiției…

- Valoarea cumpararii directe este de 185.000 de lei, ofertant castigator fiind SC Aliana Team Consulting SRL Primaria comunei Fantanele din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a incheiat un contract cu o firma din Galati pentru "Servicii de proiectare Reabilitarea si modernizarea gospodariei…