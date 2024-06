Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina sambata dupa-amiaza, pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la un accident rutier produs in zona restaurantului „Lutch 2000”. „Sectia de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat o expoziție de arte plastice intitulata „Culorile copilariei”. Lucrarile expuse au fost realizate de elevii din cadrul Cercului de pictura/pictura pe sticla, coordonat de prof. Lavinia Balazsi, și ai Cercului…

- De 1 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ADID Timiș anunța desfașurarea unor activitați educative dedicate importanței gestionarii corecte a deșeurilor. Aceste activitați vor avea loc in patru locații diferite și sunt menite sa conștientizeze publicul, in special copiii, despre impactul…

- Primaria și Consiliul Local al Comunei Tureni are placerea de a va invita la cel mai frumos eveniment dedicat celor mai mici dintre noi. Vineri, 31 mai 2024, de la orele 10:00, la Caminul Cultural al Comunei Tureni vor avea loc evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Copilului! Piese de teatru,…

- Drumul National 2 – E 85 se numara printre cele mai periculoase sosele din tara. Anual, pe drumul european au loc zeci de accidente de circulatie soldate cu pagube materiale, persoane ranite grav sau decedate. Lucrurile s-ar putea imbunatati dupa inaugurarea Autostrazii A7, care va prelua o mare parte…

- Cinci persoane, printre care un copil de 8 ani, au fost ranite intr-un accident produs marți intr-o localitate din județul Suceava, dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Toate victimele sunt duse la spital, potrivit medaifax.

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc marți dimineața in județul Valcea. Doua persoane sunt ranite. Circulația rutiera in zona este oprita pe ambele sensuri.

- Ieri, 6 martie 2024, in jurul orei 13.30, un barbat de 35 de ani, din comuna Poșaga, in timp ce conducea un autoturism pe DN 107M, in afara localitații Valișoara, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune cu un podeț din beton. In urma accidentului, conducatorul auto și o femeie…