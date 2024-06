Stiri pe aceeasi tema

- Gest ingrozitor al unei mame din orașul Nehoiu: la cateva ore dupa ce a nascut, și-a ingropat bebelușul cand inca mai respira. A ținut secret totul timp de doi ani, pana cand a sunat la poliție și s-a autodenunțat. Anchetatorii au dezgropat, miercuri, fragmente din scheletul fatului. Atenție urmeaza…

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…

- Articolul Misiune pentru salvarea unui barbat, ingropat de viu in timp ce sapa o fantana se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Pompierii buzoieni au fost solicitați, luni dupa-amiaza, sa intervina in localitatea Marunțisu, oraș Patarlagele, pentru salvarea unei persoane peste care s-a surpat un…

- ,,Cu privire la femeia de 38 de ani, din Brașov, instanța a dispus mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar fața de barbatul de 33 de ani, din Buzau, procurorul de caz a dispus continuarea cercetarilor sub masura controlului judiciar.” , anunța reprezentanții IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA La…

- La data de 16 mai a.c., politistii de la Politia orasului Nehoiu, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara in Siriu, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunii de „exploatarea cersetoriei”. Din…

- Weekend și inceput de saptamana agitat pe scena politica din orașul Nehoiu, dupa ce aproape toți activiștii din organizația locala AUR și-au dat demisia in bloc, anunțul acestui pas fiind facut public de catre secretarul general al filialei, Anton Bacescu, cel care fusese desemnat candidatul formațiunii…

- Voluntari din orașele buzoiene Nehoiu și Patarlagele, impreuna cu membrii clubului PaddleX din zona de nord a județului Buzau, au organizat zilele trecute o acțiune de ecologizare pe Lacul Siriu, folosind Stand Up Paddle (SUP).

- De cateva ori pe an, biserica parohiei „Sfantul Mare Mucenic Mina” din Buzau se umple de copii, de profesori și de parinți. Nu ca in alte duminici nu ar fi tineri in biserica, insa, in aceste zile, Casa Domnului efectiv le aparține. Ce ii atrage aici puteți afla din randurile urmatoare. Parintelui profesor…