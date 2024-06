In premiera mondiala, un studiu realizat in Australia demonstreaza superioritatatea tratamentului personalizat, ghidat cu precizie, comparativ cu tratamentele standard, in cazul copiilor diagnosticați cu cancer grav (cu o rata de vindecare estimata sub 30%). Medicina de precizie, constand in tratament adaptat la cancerul fiecarui copil in parte, are rezultate semnificativ mai bune in cazul pacienților […] The post Tratamentul personalizat, in cancerele pediatrice. Rezultate ”imbucuratoare” appeared first on Puterea.ro .