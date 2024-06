Stiri pe aceeasi tema

- Un turist olandez de 74 de ani a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul caz dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula,…

- Masele de aer fierbinte situate deasupra Africii de Nord și a centrului Mediteranei se indreapta spre est și vor determina o amplificare a temperaturilor, ajungand pana la 45 de grade Celsius in anumite regiuni din Grecia și Turcia. Cele mai mari temperaturi sunt anticipate miercuri și joi, inainte…

- Un alt turist a disparut pe o insula greceasca. Dupa ce Michael Mosley, un cunoscut prezentator britanic a disparut pe insula Symi din Grecia dupa ce plecase sa se plimbe singur pe o caldura torida, cadavrul sau fiind gasit patru zile mai tarziu, acum un nou turist a disparut de pe o insula greceasca.…

- Jurnalistul britanic Michael Mosley a fost dat disparut dupa ce a plecat singur la o plimbare pe insula greceasca Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC. Prezentatorul TV a fost vazut ultima data miercuri, la ora locala 13:30, cand a facut o plimbare pe o poteca intre plaja…

- Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de…

- Videoclipul viral cu Marina Satti, reprezentanta Greciei la competiția Eurovision 2024, care a fost surprinsa in timp ce casca și se arata neinteresata, parand chiar ca adoarme la o conferința de presa in timpul declarațiilor reprezentantului Israelului, a generat un val de reacții. This is Greece…