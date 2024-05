Stiri pe aceeasi tema

- „Domnule secretar general, domnule primar, domnule președinte al Consiliului județean, domnule secretar General, domnule președinte al Partidului Național Liberal Filiala Cluj, doamnelor și domnilor primari, dragi clujeni.Bine v-am regasit și ma bucur foarte mult ca am primit aceasta invitație sa particip…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la evenimentul de lansare a candidatilor liberali din judetul Mures, ca institutiile de evaluare din Europa si America dau Romania ca fiind a doua cea mai mare putere economica din estul Europei. El a vorbit si despre pastrarea liniei doctrinare a partidului,…

- Romania poate deveni un hub investițional pentru companiile din SUA, susține Ștefan-Radu Oprea, ministrul Economiei, dupa ce a avut vineri o intalnire cu o delegație a Departamentului pentru Comerț al SUA și cu reprezentanții a 15 companii americane, scrie Mediafax.

- Europa se indreapta pe nesimtite in pozitia in care va fi dependenta de ingrasamintele rusesti, la fel cum a fost cu gazele naturale, avertizeaza unul din cei mai mari producatori europeni de ingrasaminte necesare pentru culturile agricole, informeaza Financial Times. Ingrasamintele pe baza de azot,…

- Furtuna Renata, care a provocat deja ravagii in mai multe țari ale Europei, se indreapta spre Romania și a Republicii Moldova, aducind cu ea un front de aer rece, ce va cauza scaderi de temperatura drastice, ploi abundente și vijelii puternice, anunța meteorologii de la București. Se estimeaza ca diferențele…

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- Romania se prezinta ca o putere energetica prin noi proiecte de foraj de gaze offshore, extinderea capacitații sale nucleare și un al doilea val de investiții in surse regenerabile, potrivit fdiintelligence.com.

- „Astazi, președintele PPE, Manfred Weber a revenit acasa. In urmatoarele zile, Bucureștiul va deveni capitala politica a Europei”, a spus Nicolae Ciuca.„Bine ai revenit la București, Manfred Weber! Gazduirea congresului PPE este o onoare deosebita pentru Romania.La invitația PNL, capitala noastra gazduiește…