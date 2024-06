Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti initierea unei revizuiri a doctrinei sale nucleare, avand in vedere deteriorarea situatiei internationale de securitate, in mare masura ca urmare a reactiei Occidentului fata de razboiul din Ucraina, transmit agentiile EFE si TASS, preluate de Agerpres."Situatia internationala…

- Ucraina si Rusia au anuntat vineri primul lor schimb de prizonieri de razboi in aproape patru luni, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters.

- Ucraina si Rusia au anuntat, vineri, un schimb de prizonieri de razboi, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia. Printre acestia se numara patru civili, in timp ce restul erau membri ai armatei.…

- Un purtator de cuvant al guvernului german a declarat vineri ca Berlinul va urma exemplul Statelor Unite, permițand Ucrainei sa iși foloseasca armele pentru a viza obiective militare legitime din interiorul Rusiei, scrie Reuters. Berlinul a fost reticent in a permite ca armele sale sa fie folosite pentru…

- Autoritațile ruse trebuie sa iși consolideze drastic „politica de descurajare” și sa efectueze o „explozie nucleara demonstrativa”, pentru a opri implicarea in continuare a Occidentului in razboiul din Ucraina. Asta scrie propagandistul și politologul rus Dmitri Suslov, intr-un articol publicat in revista…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a sosit marti dimineata la Kiev pentru o vizita surpriza care ar trebui sa-i linisteasca pe ucraineni cu privire la sprijinul continuu al Statelor Unite si a promite un flux de arme intr-un moment in care Rusia desfasoara o ofensiva in regiunea Harkov (nord-est),…

- Judecatorul polonez care a cerut azil in Belarus, provocand stupoare in Polonia si deschiderea unei anchete pentru spionaj, a avut acces la informatii „clasificate”, a declarat marti premierul polonez Donald Tusk. Judecator in cadrul Curtii Administrative Regionale de la Varsovia, Tomasz Szmydt a cerut…

- Rusia amenința Polonia: 'Vizam armele nucleare NATO, daca o sa fie instalate!'Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a avertizat joi ca facilitatile nucleare ale NATO, daca vor fi instalate permanent pe teritoriul polonez, vor deveni o tinta militara pentru Rusia, transmit Xinhua si Reuters.