- Dupa ce SUA și Turcia au anunțat ponderea taxelor vamale impuse mașinilor electrice din China, acum a venit momentul ca Uniunea Europeana sa ia atitudine. Anul trecut, Comisia Europeana a deschis o ancheta, iar acum a publicat rezultatele provizorii, scriu cei de la Profit. Concluzia este ca, datorita…

- FTI Group, al treilea cel mai mare operator de turism din Europa, a anunțat intrarea in insolvența, lasand in incertitudine sute de persoane, care au contractat vacanțe, inclusiv prin operatori romani. FTI Group a depus cererea de insolvența la tribunalul regional din Munchen, a anunțat compania germana…

- Comisia Europeana a inaugurat, miercuri, Oficiul pentru inteligenta artificiala (IA), instituit in cadrul CE. Oficiul pentru IA urmareste sa permita dezvoltarea, implementarea si utilizarea viitoare a IA intr-un mod care sa stimuleze beneficiile sociale si economice, precum si inovarea, atenuand in…

- Turneul European al președintelui Chinei (in Franța, Serbia și Ungaria) a aratat inca o data cum Uniunea Europeana latra, in timp ce statele membre (chiar cele mai importante – Franța și Germania) se gudura pe langa gigantul economic in relație cu care UE a avut un deficit comercial de peste 300 de…

- Comisia Europeana (CE)a deschis o ancheta cu privire la producatori chinezi de eoliene - care au dezvoltat parcuri in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria - suspectati de faptul ca au primit subventii care falsifica concurenta pe piata europeana, anunta marti comisarul european insarcinat cu…

- Microsoft va comercializa aplicatia de chat si video Teams separat de produsul Office, la nivel global, a anuntat luni gigantul tehnologic din SUA, la sase luni dupa ce a separat cele doua produse in Europa, in incercarea de a evita o posibila amenda antitrust a UE, transmite Reuters, citat de news.ro.…

- Uniunea Europeana impune schimbari majore in modalitațile de incalzire din Romania: sfarșitul sobelor tradiționale pe lemne La cererea Uniunii Europene, Romania a angajat reforme drastice in sistemul sau de incalzire. Sobele tradiționale pe lemne, prezențe comune in multe locuințe romanești, vor fi…

- Liderii Uniunii Europene isi vor exprima vineri sprijinul pentru o politica fiscala usor mai stricta in zona euro in 2025, in ideea de a ajuta la reducerea inflatiei si la stabilizarea finantelor publice, dupa excesul de cheltuieli din timpul pandemiei si crizei energetice, transmite Reuters. Sprijinul…