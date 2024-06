Doua orașe din Gorj vor beneficia de lucrari de peste 25,8 milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apa. Finanțarea este asigurata de catre operatorul Aparegio Gorj, in cadrul unui program amplu de reabilitare a rețelelor de apa și canal din județ. Se are in vedere modernizarea surselor de alimentare cu apa, a stațiilor de tratare a apelor, la aducțiuni și la Stațiile de epurare a apelor uzate, din orașele Rovinari și Turceni. Obiectivul este retehnologizarea stației de tratare a apelor de la Rovinari, reabilitarea rezervorului de inmagazinare de 2.500 de metri cubi. Se…