Romania va deveni un jucator deosebit de influent pe piața energetica. Prin semnarea unui Acord intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria, se va da startul proiectului „Green Energy Corridor". Acest proiect va integra capacitațile energetice regionale și va furniza electricitate la prețuri competitive din surse regenerabile. In acest context, Romania va deveni un jucator extrem