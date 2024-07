Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana face presiuni pentru reducerea deficitului bugetar Premierul Marcel Ciolacu a facut o serie de declarații, dupa participarea la Forumul de afaceri organizat, marti, la Palatul Parlamentului, cu prilejul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in Energie si Climat. …

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, in acest moment, exista cadrul legal pentru o reorganizare totala a sistemului public, dand de inteles ca mai departe nu e treaba lui. Ciolacu a fost intrebat despre faptul ca nu au fost reduse toate cele 200.000 de posturi din aparatul bugetar, asa cum a fost…

- In cadrul evenimentului ”Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantica in Energie si Clima,” premierul social-democrat Marcel Ciolacu a explicat faptul ca Romania face investiții fara precedent in zona energetica. Ciolacu a vorbit despre proiectele Neptun Deep, Coridorul Vertical sau reactoarele nucleare…

- Romania va deveni un jucator deosebit de influent pe piața energetica. Prin semnarea unui Acord intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria, se va da startul proiectului „Green Energy Corridor”. Acest proiect va integra capacitațile energetice regionale și va furniza electricitate la prețuri competitive…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Premierul Marcel Ciolacu recunoaște ca in Romania „ceva nu funcționeaza”. Nu de alta, dar este greu sa ințelegi cum ajungi sa ai cea mai mare evaziune din Europa, in condițiile celor „mai mici taxe” care și acelea sunt neplatite. Premierul Ciolacu spune ca primul lucru care trebuie rezolvat este digitalizarea.…