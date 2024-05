Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de 1 Mai celor care muncesc fara intrerupere pentru a asigura servicii publice esentiale, fie ca sunt la stat sau in privat, precizand ca ”efortul lor este pretuit” si ca va lupta in continuare pentru ca veniturile lor sa creasca. Ciolacu s-a aflat miercuri,…

- Premierul Marcel Ciolacu și candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, au mers, de 1 Mai, la angajații din transportul public care lucreaza, chiar daca este zi libera legal. Ciolacu a explicat ca rezultatele Romaniei sunt vizibile, iar dupa ce țara noastra a depașit Ungaria, acum noul obiectiv…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, ca presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, va castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, indiferent daca Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorala, potrivit agerpres.ro. El a precizat, intr-o emisiune la Romania…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei a coalitiei. „Este greu sa gasesti cuvinte la o…

- Astazi este Ziua Instituției Prefectului, iar Marcel Ciolacu a transmis un mesaj important. Premierul a scris pe Facebook la ce se așteapta de la prefecții din Romania, mai ales in an electoral. Premierul Marcel Ciolacu a revenit pe Facebook cu un mesaj important, cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului.…

- "Stația de epurare Glina este pe lista scurta a proiectelor nominalizate la ediția din 2024 a Global Water Awards, iar caștigatorii vor fi anunțați in cadrul Global Water Summit 2024, la Londra in luna aprilie", a mai spus fostul primar al Capitalei. Gabriela Firea a precizat, in context, ca felicita…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…

- Gabriela Firea susține ca este in continuare candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Fostul edil a oferit și o reacție vis-a-vis de o posibila candidatura a lui Marcel Ciolacu. Gabriela Firea susține ca a purtat o discuție cu actualul premier al țarii, Marcel Ciolacu, care susține ca i-a spus ca nu…