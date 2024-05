Fondul american Oaktree a preluat controlul clubului Inter Milano

Acordat de Oaktree in 2021 catre societatea cu sediul in Luxemburg prin care conglomeratul chinez Suning controla Inter, imprumutul a fost garantat cu participatia la club. Acest lucru a oferit Oaktree, specializat in furnizarea de finantare de salvare pentru firmele in dificultate, dreptul potential de a prelua controlul clubului in cazul unei neplati. „Oaktree s-a angajat sa lucreze indeaproape cu actuala echipa de conducere a Inter Milano, cu partenerii, cu liga si cu organismele de conducere pentru a se asigura ca acest club este pozitionat pentru a avea succes atat pe teren, cat si in afara…