- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de chinezoaica Lin Zhu, cu 7-6 (7/2), 6-2, luni, in prima runda a turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari.

- Perechea romano-chineza Monica Niculescu/Lin Zhu s-a calificat dramatic in finala de dublu a turneului de tenis Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris. Cele doua sportive au invins cuplul Greet Minnen (Belgia)/Heather Watson (Marea Britanie) cu scorul de 6-0, 5-7, 15-13. Niculescu si partenera sa au…

- Dupa victoria fabuloasa cu Ucraina, Romania s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup. Acolo, fetele noastre vor intalni Japonia in prima confruntare. Daca le vor invinge pe nipone, „tricolorele” vor infrunta Italia. Echipa Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final…

- Gabriela Ruse a fost invinsa de Caroline Garcia, a doua favorita, cu 6-3, 6-4, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro. Ruse (26 ani, 162 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa o ora si 29 de minute. Frantuzoaica a…

- Fosta campioana la US Open, Emma Raducanu, 21 de ani, a declarat ca joaca „cel mai bun tenis” din viața ei, dupa ce a condus Marea Britanie la victoria de sambata in fața Franței in Cupa Billie Jean King, relateaza CNN.La 2-1 pentru Marea Britanie, Emma Raducanu a revenit spectaculos in setul decisiv…